Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda ligde kalma yarışı veren Argıncık Esnasfpor, sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi OSB Atletikspor'a 6-2 mağlup oldu.



Stat: Argıngıncık 1 No'lu Saha



Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Osman Baruk xx, Turan Çelik xx



Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x, Can Köşe x, Onur Ünal x, Fatih Karakuş x, Samet Sarıçiçek x, Engin Uçel x, Cafer Eroğlu x, Duran Yılmaz x, Durmuş Tarım xx, Mücahit Çelik xx



OSB Atletikspor: Ali Birol xxx, Emre Ateş xxx, Furkan Batar xxx, Hamza Efehan Gürpınar xxx, Ömer Yıldız xxx, Yusuf Aydoğdu xxx, Mehmet Akif Gürkan xxx, Emre Ulu xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Mustafa Yeşil xxx, Serkan Yıldız xxx



Goller: Duran Yılmaz Dk. 24 ve 39 ( Argıncık Esnafspor ), Furkan Batar Dk. 15 ve 29 Ömer Yıldız Dk. 34 ve 60, Akif Gürkan Dk. 50, Mustafa Yeşil Dk. 70 - KAYSERİ