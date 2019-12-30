Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.


Stat: Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin **, Recep Güneş **, Mustafa Soner Yüce **


Kafkasspor: Engin Koray Albayrak xx, Bekir Böke xx, Abdulbaki İnce xx, Sabri Doğan xx, Resul xx, Osman xx, Burak Ekinci xx, Eser Şengil xx, Fırat Durgut xx, Furkan xx, Mustafa Erol xx


Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xx, Fatih Akbudak xx, Şükrü Pekel xx, Samet Öztürk xx, Abdullah Ulucan xx, Selçuk Yılmaz xx, Hakan Gazcıoğlu xx, Mehmet Helvacı xx, İlker Karadöl xx, Ahmet Can Öztürk xx, Erol Hayta xx


Goller: Burak Ekinci Dk. 74 (Pen.) (Kafkasspor), Ahmet Ekinci Dk. 62 (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ

Recep Güneş, Tomarza, Kayseri, Ekinci, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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