Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan

7 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.


İşte haftanın maç sonuçları;


Kayseri Yavuzspor 3-2 Büyüleyenspor


Amarat Gençlikspor 2-0 Argıncıkspor


Kayserigücü FK 2-2 Tomarza Belediyespor


Kayseri OSB Atletikspor 7-1 Yeşilhisar Belediyespor


Makfitspor 3-1 Argıncık Esnafspor


Sanayi Esnafspor 4-1 Palasspor


Yeni Esenspor 2-1 Yerköyspor


Esentepespor 2-1 Güneşspor


Gültepespor 9-0 Kafkasspor


Başakpınar Belediyespor 0-1 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor - KAYSERİ

Kayseri, Tomarza, Amarat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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