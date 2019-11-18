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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda orta sıralarda yer alan Argıncık Esnafspor ile Akkışla Gençlikspor takımları oynadığı maçta karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda orta sıralarda yer alan Argıncık Esnafspor ile Akkışla Gençlikspor takımları oynadığı maçta karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Yusuf Uğurlu xx, Erkan Kırçıl xx, Deniz Apaçık xx


ArgıncıkEsnafspor: Erdem Kurt xx, Onur Kaan Ünal xx, Arif Can Aldemir xx ( Dk. Saffan Karasu x), Samet Sarıçiçek xx, Fatih Karakuş xx, Murat Ergin xx ( Dk. 60 Zişan Sağlamer x), Durmuş Tarım x ( Dk. 25 Can Köse xx), Olcay Ülger xx, Seyfi Atıcı xx, Duran Yılmaz xx, Cafer Eroğlu xx


Akkışla Gençlikspor: Muhammed Arık xx, Osman Çamdal xx, Tuğrul Kelek xx, Hüseyin Öz xx, Önder Şen xx, Vedat Mortaş xx, Hakan Daşdemir xx, Eren Ertekin xx, Zeki Can Saltık xx, Selçuk Baykuş xx (Dk. 60 Mehmet Çatalkaya x), Emre Ağırbaş xx ( Dk. 50 Mustafa Tanyolu x)


Goller: Hakan Daşdemir Dk. 25 ( Akkışla Gençlik), Cafer Eroğlu Dk. 88 ( Argıncık Esnafspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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