Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda orta sıralarda yer alan Argıncık Esnafspor ile Akkışla Gençlikspor takımları oynadığı maçta karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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