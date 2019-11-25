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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Tomarza Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek 19'a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.

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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Tomarza Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek 19'a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Mehmet Yeniay xx, Muhammet Ülker xx, Abdulkadir Keğin xx


Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun xxx, Erdal Kantemir xx, Erdal Demir xxx, Yusuf Bayazıt xx, Metin Tanrısever xx, Ahmet Tidim xxx, Fatih Çetin xxx, Hüseyin Çakır xxx, Durdu Mehmet Göksel xxx, Gökhan Yeşilbaş xxx, Furkan Karakaya xx


Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xx, Fatih Akbudak xx, Mert Celayir xx, Emreh Aktaş x ( Dk. 46 Abdurrahim İçil x), Şükrü Pekel xx, Mehmet Helvacı xx, Ahmet Can Öztürk x, İlker Karadöl xx, Hakan Gazcıoğlu xx, Mehmet Arı xx, Erol Hayta x


Gol: Gökhan Yeşilbaş Dk. 40 ( Sanayi Esnafspor ) - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, Yeniay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:27 Kaynak: İHA
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