Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Sanayi Esnasfpor ile Kayserigücü 2-2 berabere kalırken, Kayserigücü 24, Sanayi Esnafspor ise 23 puana yükseldi.

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