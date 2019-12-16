Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Sanayi Esnasfpor ile Kayserigücü 2-2 berabere kalırken, Kayserigücü 24, Sanayi Esnafspor ise 23 puana yükseldi.

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Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Sanayi Esnasfpor ile Kayserigücü 2-2 berabere kalırken, Kayserigücü 24, Sanayi Esnafspor ise 23 puana yükseldi.


Stat: Erkilet 2 No'lu Saha


Hakemler: Turan Çelik xxx, Ömer Hürcan Yücel xx, Deniz Apaçık xx


Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun xx, Ahmet Tidim xx ( Dk. 51 Recep Tayyip Fidan x), Erdal Kontemir xx, Yusuf Beyazıt xx, Metin Tanrısever xx, Durdu Mehmet Göksel xx, Fatih Çetin xx ( Dk. 82 Ali Işık x), Hüseyin Çakır xx, Murat Şahin xx, Gökhan Yeşilbaş xxx, Ömer Karlı xx


Kayserigücü: Mehmet Akbaş xx, Yunus Akyüz xx, Yakup Aslan xx, Yavuz Özbey xx (Dk. 45 Erkut Çabucak x), Burak Çizmeciler xx, Mehmet Altay xx, Emre Zeren xx, Can Okumuş xx, Uğur Karahançer xxx, Recep Çopur xx ( Dk. 50 Emre Akyüz x), İnanç Albayrak xxx


Goller: Gökhan Yeşilbaş Dk. 9 ve 85 ( Sanayi Esnafspor ), Uğur Karahançer Dk. 15, İnanç Albayrak Dk. 30 ( Kayserigücü )


Kırmızı Kart: Mahmut Altay Dk. 75 (Kayserigücü) - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Beyazıt, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
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