Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu 14.hafta karşılaşmasında Makfitspor ile Kayserigücü FK karşı karşıya geldi. Kayserigücü rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve liderliğini sürdürdü.



Stat: Argıncık Stadı 2



Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Ahmet İnci xx, İzzet Samur xx



Makfitspor: A.Yakup Boyraz x, Kerem Bahadır Teke x, (Dk.46 Batuhan Yıldız x), Yunus Emre Kulan x, Ramazan Kunur x, (Dk.50 Halil İbrahim Özdeniz x), Canberk Yalçın x, Ahmet Köksal x, Arif Öncü x, Resul Kahriman x, Erkam Boyraz x, İrfan Yiğen x, Emrah Demir x



Kayserigücü FK: Baykal Altay xxx, Burak Çizmeciler xxx, Yavuz Özbey xxx, Hasan Can Okumuş xxx, Uğur Karahançer xxx, Erkut Çaburak xx, (Dk.50 Yakup Aslan x), Emre Zeren xxx, Yunus Akyüz xxx, Furkan Şentürk xx, (Dk.85 Yusuf Salih Şengül x), İnanç Albayrak xxx, Adem Yönel xxx



Goller: Emrah Demir Dk.32 (Makfitspor) İnanç Albayrak Dk.13 ve 81, Emre Zeren Dk.62 (Kayserigücü FK) - KAYSERİ