Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

7 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Kayserigücü, ligin 15. haftasında karşılaştığı Argıncık Esnafspor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etmeyi bildi.

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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Kayserigücü, ligin 15. haftasında karşılaştığı Argıncık Esnafspor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etmeyi bildi.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Volkan Oğuz xx, Rıza Öztürk xx, Bekir Kahraman xx


Kayserigücü: Baykal Altay xxx, Samet Koçyiğit xxx, Furkan Şentürk xx, Hasan Can Okumuş xxx, İnanç Albayrak xxx, Emre Zeren xx (Dk. 75 Mahmur Can Altay x), Uğur Karahançer xx (Dk. 65 Yücel Hüyük x), Yavuz Özbey xxx, Erkut Çabucak xx, Burak Çizmeciler xx (Dk. 82 Yakup Aslan x), Yunus Akyüz xxx


Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt x, Emre Öksüz x (Dk. 85 İmdat Türkan x), Can Köşe x, Onur Ünal xx, Durmuş Tarım xx, Engin Üçel xx, Yusuf Koçkat x (Dk. 50 Furkan Kaşıkara x), Cafer Eroğlu xx, Duran Yılmaz xx, Fatih Karakuş xx, Mücahit Çelik x


Goller: İnanç Albayrak Dk. 7, Hasan Can Okumuş Dk. 5 (Kayserigücü), Duran Yılmaz Dk. 88 (Agıncık Esnafspor) - KAYSERİ

Rıza Öztürk, Kayseri, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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