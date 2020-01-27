Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Gültepespor, 18. Hafta maçında karşılaştığı Kafkasspor'u 7-1 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Gültepespor, 18. Hafta maçında karşılaştığı Kafkasspor'u 7-1 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 No'lu Saha


Hakemler: Erol Eroğlu xx, Ahmet İnci xx, Muhammet Ülker xx


Kafkasspor: Koray Ergin xx, Fırat Durkut xx, Abdulbaki İnce x, Şehzade Ceyhan x,Resul Havur x, Osman Kutay Altuntaş x, Burak Ekinci x, Eser Şengül x, Koray Kocakaplan x, Osman Altuntaş x, Seyit Alkoç x


Gültepespor: İbrahim Okuducu xxx, Ünal Narinç xxx, Mustafa Aydın xxx, Cankat Yalçın xxx, Niyazi Türkan xxx, Yunus Emre Altınalana xxx (Dk. 77 İsrafil Vural x), Alihan Soyak xxx, Şahin Boz xxx, Turgut Kıvrak xxx, Hüseyin Saltık xxx, Ömer Bozkuş xxx


Goller: Resul Havur Dk. 53 (Kafkasspor),Alihan Soyak Dk. 5 ve 80, Ömer Bozkuş Dk. 10, 15 ve 75, Hüseyin Saltık Dk. 76, Cankat Yalçın Dk. 85 (Gültepespor) - KAYSERİ

Ahmet İnci, Kayseri, Fırat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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