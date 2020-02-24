Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri OSB Atletikspor, lider Kayserigücü'nü 1-0 mağlup etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri OSB Atletikspor, lider Kayserigücü'nü 1-0 mağlup etti.


Stat: OSB Stadı


Hakemler: Suat Alptekin xxx, Harun Soyeşik xxx, Deniz Apaçık xxx


OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Emre Ateş x, Halil İbrahim Avcı xxx, Orhan Şahin xxx, Hüseyin Can Taş xxx (dk. 77 Furkan Batar x), İsmail Aydoğdu xxx (dk. 65 Ömer Yıldız x), Mehmet Akif Gürkan xxx (dk. 87 Muhammed Yasin Bilir ?), Erman Deveci xxx, Mustafa Yeşil xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Yusuf Aydoğdu xxx


Kayserigücü: Baykal Altay xx, Burak Çizmeciler xx, Yavuz Özbey xx, Samet Koçyiğit x (dk. 66 Uğur Karahançer x), (dk. 89 Yücel Hüyük ?), Furkan Şentürk xx, Eren Keleş xx, Emre Zeren xx, Can Okumuş x, İnanç Albayrak xx, Onur Recep Çopur xx (dk. 78 Mahmut Can Altay x), Yunus Akyüz xx


Gol: Halil İbrahim Avcı (dk.84) (Kayseri OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Emre Ateş, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]