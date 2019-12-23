Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor. Her iki grupta bu hafta sonu oynanan bir birinden önemli karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar çıktı. A Grubunda Başakpınar Belediyespor liderliğini sürdürürken, B Grubunda ise Kayserigücü FK, Tomarza Belediyespor ve Gültepespor şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.



A Grubu Maç Sonuçları



Başakpınar Belediyespor 3-0 Kayseri Yavuzspor



Amarat Gençlikspor 3-2 Yeni Esenspor



Esentepespor 1-2 Yerköyspor



Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Argıncıkspor



Güneşspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)



B Grubu Maç Sonuçları



Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor



Kayserigücü FK 3-1 Makfitspor



Kayseri OSB Atletikspor 0-0 Akkışla Gençlikspor



Tomarza Belediyespor 3-1 Palasspor



Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)



Kafkasspor (BAY) - KAYSERİ