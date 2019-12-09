Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme'nin 11. haftasında gol yağmuru
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme'nin 11. haftasında gol yağmuru - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme'nin 11. haftasında gol yağmuru

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme 10. haftada oynanan toplam 10 karşılaşmada 40 gol atıldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme'nin 11. haftasında gol yağmuru, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme 10. haftada oynanan toplam 10 karşılaşmada 40 gol atıldı.


Bu sezon iki ayrı grupta toplam 21 takımın mücadele ettiği Kayseri Birinci Amatör Kümede 11. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 karşılaşmada fileler tam 40 kez havalanırken gol sesi çıkmayan maç olmadı. Haftanın en farklı galibiyetlerini ise rakiplerini 4 farklı mağlup eden Yeni Esenspor, Başakpınar Belediyespor ve Makfitspor elde etti. Birinci Amatör Küme A ve B gruplarında oynanan 11. hafta maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle:


Yavuzspor-Yerkoy spor: 2-1


Yeni Esenspor-Büyüleyenspor: 4-0


Kayseri Atletikspor-Sanayi Esnafspor: 2-1


Kayserigücü-Gültepespor: 2-2


Esentepespor - Amarat Gençlikspor: 2-1


Kafkasspor-Argıncık Esnafspor: 1-3


Erciyes Reşadiye Gençlik-Güneşspor: 1-1


Başakpınar Belediye-Argıncıkspor: 5-1


Yeşilhisar Belediye-Makfitspor: 1-5


Tomarza Belediye- Akkışla Gençlik: 2-1 - KAYSERİ

Başakpınar, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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