Kayseri Birinci Amatör Küme U-15 Ligi A Grubu

Kayseri
U-15 Futbol
Ligi A Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor'u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.
Stat: Argıncık 2
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Hakemler: Zafer Demir
xx, Turan Çelik xx, Adem Kaygısız
xx
Anadolu Yıldızları U-15: Mustafa Karaimam xx, Mertcan Kılıç xx, Aziz Gül xx, Burak Yolcu xxx, Muhammed Kaycı xx, Ayhan Kavalcı xxx, Yusuf Korkut
xx, Samet Ünsal xx, Ozan Yangın xxx, Mehmet Gül
xx, Celal Burak xxx
Kayseri Kalespor U-15: Samet Aldemir xx, Eren Lekesiz x, Ahmet Akkaya
x, Osman Tokgöz xx, Fahrettin Erdem xx, Ahmet Yadigar xx, Enes Ural x, Ahmet Akgül
x, Ali Kılınç
x, Erdal Bozoğlu x, Kadir x
Gol: Dk. 43 Ozan Yangın (A.Yıldızları) - KAYSERİ