Kayseri Birinci Amatör Küme U-15 Ligi A Grubu
1 saat önce
Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor'u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.
Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor'u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.
Stat: Argıncık 2
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Hakemler: Zafer Demir xx, Turan Çelik xx, Adem Kaygısız xx
Anadolu Yıldızları U-15: Mustafa Karaimam xx, Mertcan Kılıç xx, Aziz Gül xx, Burak Yolcu xxx, Muhammed Kaycı xx, Ayhan Kavalcı xxx, Yusuf Korkut xx, Samet Ünsal xx, Ozan Yangın xxx, Mehmet Gül xx, Celal Burak xxx
Kayseri Kalespor U-15: Samet Aldemir xx, Eren Lekesiz x, Ahmet Akkaya x, Osman Tokgöz xx, Fahrettin Erdem xx, Ahmet Yadigar xx, Enes Ural x, Ahmet Akgül x, Ali Kılınç x, Erdal Bozoğlu x, Kadir x
Gol: Dk. 43 Ozan Yangın (A.Yıldızları) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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