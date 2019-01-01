Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-15 Ligi A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme U-15 Ligi A Grubu

1 saat önce

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor'u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-15 Ligi A Grubu, System.String[]
Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor'u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.

Stat: Argıncık 2

Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz

Hakemler: Zafer Demir xx, Turan Çelik xx, Adem Kaygısız xx

Anadolu Yıldızları U-15: Mustafa Karaimam xx, Mertcan Kılıç xx, Aziz Gül xx, Burak Yolcu xxx, Muhammed Kaycı xx, Ayhan Kavalcı xxx, Yusuf Korkut xx, Samet Ünsal xx, Ozan Yangın xxx, Mehmet Gül xx, Celal Burak xxx

Kayseri Kalespor U-15: Samet Aldemir xx, Eren Lekesiz x, Ahmet Akkaya x, Osman Tokgöz xx, Fahrettin Erdem xx, Ahmet Yadigar xx, Enes Ural x, Ahmet Akgül x, Ali Kılınç x, Erdal Bozoğlu x, Kadir x

Gol: Dk. 43 Ozan Yangın (A.Yıldızları) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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