Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren iki takımın mücadelesinde Argıncık Esnasfpor'u 2-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 10. Hafta sonunda puanını 8'e çıkartarak yeniden umutlandı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren iki takımın mücadelesinde Argıncık Esnasfpor'u 2-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 10. Hafta sonunda puanını 8'e çıkartarak yeniden umutlandı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç x, Mustafa Kalaycı xx, Mehmet Selvi xx

Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet xxx, Ömer Faruk xx, İsmail xx, Mehmet xx, Osman xx, Çağrı xx, Güray xx, Hasan xx, İbrahim xxx, Hakan xx, Selçuk xx

Argıncık Esnafspor: Said xx, Hifzullah xx, Arif Can xx, Doğan x, Ahmet x, Özkan x, Yusuf x, Hamdi x, Kadir xx, Mücahit xx, Ahmet xx

Goller: Dk. 55 72 İbrahim Özdin (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:58 Kaynak: İHA

Mehmet Selvi, Mustafa Kalaycı, Kayseri, Spor
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