Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği
ile Belsinspor sahadan karşılıklı goller ile 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Saha Komiseri: Mustafa Irmak
Hakemler: Halit Karacabay xx, Resul Kural xx, Mehmet Türk
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Gençlerbirliği U-19: Harun Bayram xx, Fatih
Aktaş xx, Burak Karabulut xx, Umut Tunç
xx, Caner Dilli xx, Mert Cingöz xx, Batuhan Alan xx, Eren Demir
xx, Samet Aydın
xx, Hasan Pamuk
xx, Abdullah Can Deniz
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Belsinspor U-19: Mustafa Aslan
xx, Ömer Söyler xx, Emre Yenidoğan
xxx, Uğur Alper xx, Kerim Karimiş xx, Batuhan Arı xx, Doğukan Gültekin xx, Ahmet Temur
xx, Ömer Can
xx, Berkay
Kaya xx, Samet Gümüş
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Goller: Dk. 7 Emre Yenidoğan (Belsin) Dk. 14 Abdullah Can Deniz (Gençlerbirliği) - KAYSERİ