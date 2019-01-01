Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, güçlü rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etti.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, güçlü rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etti.

Stat: Argıncık 2

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Hakemler: Mehmet Koç xx, Muhammed Gürbüz xx, Levent Yeşilyurt xxx

Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özper xx, Osman Koçkar xx, Samet Atsız xx, Ali Yıldız xx, Ali Ekinci xx, Galip Bayram xx, Sergen Yalçın xx, Murat Aydın xx, Karahan Hamurcu xxx, Hasan Polat xx, Berat Aydemir xxx

Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik x, Yasin Silay x, Nuri Avcı xx, Alim Usta xx, Mustafa Karakaya x, Ahmet Karahan x, Rahim Özlü x, Orhan Çınar xx, Oğuzhan Şirin x, Galip Akyıldız xx, Oğuz Gürbüz x (Dk.60 Hüseyin Özer xx)

Goller: Dk. 5 Karahan Hamurcu, Dk. 32 Berat Aydemir (A.Yıldızları) Dk. 90+4 Hüseyin Özer (K.İdmanyurdu) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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