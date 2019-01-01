Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Belsinspor sahadan karşılıklı goller ile 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Belsinspor sahadan karşılıklı goller ile 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Saha Komiseri: Mustafa Irmak

Hakemler: Halit Karacabay xx, Resul Kural xx, Mehmet Türk xx

Gençlerbirliği U-19: Harun Bayram xx, Fatih Aktaş xx, Burak Karabulut xx, Umut Tunç xx, Caner Dilli xx, Mert Cingöz xx, Batuhan Alan xx, Eren Demir xx, Samet Aydın xx, Hasan Pamuk xx, Abdullah Can Deniz xxx

Belsinspor U-19: Mustafa Aslan xx, Ömer Söyler xx, Emre Yenidoğan xxx, Uğur Alper xx, Kerim Karimiş xx, Batuhan Arı xx, Doğukan Gültekin xx, Ahmet Temur xx, Ömer Can xx, Berkay Kaya xx, Samet Gümüş xx

Goller: Dk. 7 Emre Yenidoğan (Belsin) Dk. 14 Abdullah Can Deniz (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Spor
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