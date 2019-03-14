Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan
Şimşekspor'u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.
Stat: Argıncık Stad 1 Nolu Saha
Hakemler: Mehmet Koç
***, Ahmet Çıtak
***, Turan Çelik ***
Saha Komiseri: Süleyman Nar
Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar
xxx, İbrahim Şahinkaya
xxx (Dk.82 Kaan Haydar Şahin
x), Eray Eker xxxx, Yakupcan Yazgan xxx, Ali Avcı xx (Dk.84 Melih Faruk Demir
x), Emrecan Akkaya xxx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xxxx, Kaan Melül xxx (Dk.75 Dursun Erdem Yıldız xx), Mustafa Erkoç xxx, Lukman Iwoloye xxx
Kocasinan Şimşek: Ahmet Arda
Yücel xx, Yunus Emre Büyükçekiç xx, Mertcan Babayiğit xx, Abdülkadir Baydilli xx, Okan Çetiner xx, Cengizhan Güler x (Dk.62 Batuhan Bulut x), Eren Topuz x, Engincan Yıldırım x, Berkay
Arı x, Muhammed Emin
Özcan x (Dk.43 Yasin Eken x), Oğuzhan Örs x (Dk.46 Furkan Aslan x)
Goller: Dk.44 Mustafa Erkoç, Dk.55 Gabriel Kalu, Dk.78 Eray Eker (Talasgücü) - KAYSERİ