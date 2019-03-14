Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor'u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor'u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.

Stat: Argıncık Stad 1 Nolu Saha

Hakemler: Mehmet Koç ***, Ahmet Çıtak ***, Turan Çelik ***

Saha Komiseri: Süleyman Nar

Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, İbrahim Şahinkaya xxx (Dk.82 Kaan Haydar Şahin x), Eray Eker xxxx, Yakupcan Yazgan xxx, Ali Avcı xx (Dk.84 Melih Faruk Demir x), Emrecan Akkaya xxx, Chukwuemeka Gabriel Kalu xxxx, Kaan Melül xxx (Dk.75 Dursun Erdem Yıldız xx), Mustafa Erkoç xxx, Lukman Iwoloye xxx

Kocasinan Şimşek: Ahmet Arda Yücel xx, Yunus Emre Büyükçekiç xx, Mertcan Babayiğit xx, Abdülkadir Baydilli xx, Okan Çetiner xx, Cengizhan Güler x (Dk.62 Batuhan Bulut x), Eren Topuz x, Engincan Yıldırım x, Berkay Arı x, Muhammed Emin Özcan x (Dk.43 Yasin Eken x), Oğuzhan Örs x (Dk.46 Furkan Aslan x)

Goller: Dk.44 Mustafa Erkoç, Dk.55 Gabriel Kalu, Dk.78 Eray Eker (Talasgücü) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Bora Füzesi, Kocasinan, Kayseri, Spor
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