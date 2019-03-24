Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
1 saat önce
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü ekibi Yolspor, 22. hafta maçında karşılaştığı Erkiletspor'u 9-0 yenerek puanını 38'e çıkardı.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü ekibi Yolspor, 22. hafta maçında karşılaştığı Erkiletspor'u 9-0 yenerek puanını 38'e çıkardı.
STAT: Argıncık 2
HAKEMLER: Oğuzhan Çadır xx, Onur Öztal xx, Furkan Uçar xx
SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Özdaş
KAYSERİ YOLSPOR: İmdat Mercan xxx, Ahmet Kahramanoğlu xxx, İsmail Yıldırım xxx, Said Gündoğan xxx, Emirhan Çalış xxx, Ramazan Cıngı xxx, Yunus Güneri xxx, Ahmet Korkmaz xxx, Mustafa Saylağ xxxx, Mustafa Ekinci xxxx, Bahattin Ardıç xxx
ERKİLETSPOR: Osman Gündoğan x, Bilal Akın x, Taha Dal x, Bayram Kasa x, Murad Akın x, Muhammed Yıldırım x, Nurettin Murad x, Salih Buğra x, Yasin Gencer x, Mesut Can x, Umut Saytürk x
GOLLER: Dk.9,30 Mustafa Saylağ, Dk.14,40,86 Bahattin Ardıç, Dk.35,82 Mustafa Ekinci, Dk.75 Yunus Güneri, Dk.80 Ahmet Korkmaz (Yolspor) - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:25 Kaynak: İHA
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