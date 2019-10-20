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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin ilk haftasında Kaysergücü ile karşılaşan Gençlerbirliği her iki yarıda attığı goller ile rakibini 3-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin ilk haftasında Kaysergücü ile karşılaşan Gençlerbirliği her iki yarıda attığı goller ile rakibini 3-1 yenerek lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ömer Hürcan Yücel xx, Mustafa Soner Yüce xxx, Onur Aydın xxx


Gençlerbirliği U-19: Eray Şahin xx, Fatih Aktaş xx (Dk. 80 Burak Polat x), Serhat Pakır xxx, Umut Tunç xx, Bayram Albayrak xx, Emin Özcan xx (Dk. 73 Yunus Emre Mert x), Hasan Pamuk xxx, Hüseyin Uytun x (Dk. 39 Batuhan Alen xx), Samed Aydın xx, Hacı Mert Cingöz xxx, Mustafa Atsız xx


Kayserigücü U-19: Abdülsamed Kavun x, Samed Koçyiğit xx, Yahya Kızmaz x, Erdem Çakmakçı x, Adem Halis xx, Mehmet Akif Kemen x (Dk.89 Halil İbrahim Çetinkaya x), Berkan Aydoğan xx, Umut Yılmaz xx, Çağatay Duran x (Dk. 65 Zekai Kepezkaya x), Eren Yıldız xx, İsmail Uğur x


Goller: Eren Yıldız Dk. 40 (K.K), Batuhan Alen Dk. 51, Yunus Emre Mert Dk. 75 (Gençlerbirliği), İsmail Uğur Dk.50 (Kayserigücü) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:27 Kaynak: İHA
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