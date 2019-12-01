Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 6. hafta maçında Esen Makine Belsinspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 70. dakikada attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 6. hafta maçında Esen Makine Belsinspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 70. dakikada attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 1Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz xx,Bekir Kahraman xx, Onur Aydın xx


E.M. Belsinspor: Muhammed Yenidoğan xx, Yıldırım Bayazıt xx, Ahmet Temur xx, Tolga Altun x, Batuhan Arı xx, Görkem Çavdar xx, Ömer Söyler x( Dk. 85 Emre Alanlar x), Volkan Bedel x ( Dk. 74 Mikail Karaman x), Ömer Can xx, Enes Yıldırım xx, Mehmet Bozdoğan x( Dk. 61 Tarık Güneş x)


Gençlerbirliği: Eray Şahin xxx, Fatih Aktaş xxx, Serhat Pakır xxx, Bayram Albayrak xxx, Tahir Can Çeçen xxx, Burak Polat xx ( Dk. 85 Yunus Emre Şahin x), Yunus Emre Mert xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Eren Demir xxx, Batuhan Alenxx ( Dk. 61 Ahmet Topal x), Samed Aydın xxx


Gol: Tahir Can Çeçen Dk. 70 ( Gençlerbirliği )


Kırmızı Kart: Tolga Altun Dk. 88 ( E. M. Belsinspor ) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Leicester City, Çağlar Söyüncü için 80 milyon euro istiyor Bafetimbi Gomis'ten "Dön artık yuvana" diyen taraftara yanıt! Taliscalı Guangzhou Evergrande, Çin Ligi'nde şampiyon oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 15:47:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]