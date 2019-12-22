Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 10. hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Gençlerbirliği önünde zorlanmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılarak yoluna namağlup olarak devam etti.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 10. hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Gençlerbirliği önünde zorlanmasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılarak yoluna namağlup olarak devam etti.


Stat Vali Muammer Güler


Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Caner Kalem xx, Selahattin Ak xx


Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xx (Dk. 46 Mustafa Bayram x), Kaan Haydar Şahin xxx, Melih Faruk Demir xxx, Ali Avcı xxx, Emre Can Akkaya xx (Dk. 70 Muharrem Sahar xx), Ahmed Said Durak xxx, Abdulsamet Demirel xxx, Muhammed Aktan xxx (Dk. 46 Yakup Çilkaya x), Dursun Erdem Yıldız xx


Gençlerbirliği: Kamil Ateş x, Fatih Aktaş x, Serhat Pakır x, Umut Tunç x, Tahir Can Çeçen x, Burak Polat x (Dk. 60 Hasan Pamuk x), Mustafa Atsız x, Hacı Mert Cingöz x, Eren Demir x, Emin Özcan x(Dk. 80 Yunus Emre Mert x) Samed Aydın x


Goller: Uğur Taşpınar Dk. 56 ve 85 (pen) (Talasgücü Belediyespor), Emin Özcan Dk. 25 (Gençlerbiliği)


Kırmızı Kartlar: Samed Aydın Dk. 55, Fatih Aktaş Dk. 80 ve Yunus Emre Mert Dk. 90 (Gençlerbirliği), Dursun Erdem Yıldız Dk. 80 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Uğur Taşpınar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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