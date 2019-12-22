Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 10. hafta maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geldi. Talas Anayurtspor'u 4-2 yenen Demirspor puanını 9'a çıkartarak küme düşme hattının üzerine çıktı.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Onur Öztal xx, Fatihhan Ayar xx
Demirspor: Yüksel Karslıoğlu xxx, İsmail Kellik xxx, Emircan Koçer xxx, Ali Bektaş xxx, Sefa Akkaya xx, Behçet Ekinci xx, Serkan Erdoğan xx, Taha Kınacı xx, Mehmet Koçak xxxx, Anıl Taş xxx ( Dk. 88 Gökhan Manduz x), Furkan Erdoğan xxx ( Dk. 80 Berat Lekesiz x)
Talas Anayurtspor: Burak Kibar x, Özgür Çiçek x, Furkan Akbaş x, Fethi Kaplan x, Eren Alkan x, Berkehan Özsoy x, Serhat Sarıbuğa x (Dk. 70 Mehmet Kaan Kökoğlu x), Deniz Güngör xx, Cengiz Eşme xx, Halil Caşkun xx, Erol Aydeniz x
Goller: Mehmet Koçak Dk. 10, 32 ve 85, Anıl Taş Dk. 70 ( Demirspor ), Deniz Güngör Dk. 45, Halil Coşkun Dk. 88 - KAYSERİ