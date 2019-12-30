Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor'u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor'u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 No'lu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç xx, Bekir Kahraman xx, Serkan Yıldırım xx


Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş xxx, Oğuzhan Şimşek xxx, Samet Atsız xxx ( Dk. 75 Tevfik Sarıkaya x) Mustafa Oktay xxx, Ali Yıldız xxx, Gökhan Mutlu xxx ( Dk. 55 Emre Şahin xx), Eray Yazılıtaş xxx, Mustafa Yılmaz xxx, Karahan Hamurcu xxxx, Murat Aydın xxx (Dk. 65 Baran Ayar x), Berat Aydemir xxx


Talas Anayurtspor: Burak Kibar x, Çağrı Şahin x (Dk. 25 Serhat Sarıbuğa x), Furkan Aktaş x, Fethi Kaplan x, Eren Alkan x (Dk. 65 Mert Aslan x), Berkehan Özsoy x, Doğan Bilgin xx, Recep Atmaca x (Dk. 65 Mehmet Kağan Kökoğlu x), Cengiz Esme x, Halil Coşkun x, Erol Aydeniz x


Goller: Karahan Hamurcu Dk. 5, 7, 16, 46, 60 ve 74 (Anadolu Yıldızları), Doğan Bilgin Dk. 55 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu
İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor İstanbul'da ağaç, yolda yürüyen vatandaşların üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
17:35 Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Alanya'ya yakışan şekilde hareket ettik - Son Dakika Spor
17:31 Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek - Son Dakika Spor
17:30 'Clash Royale' şampiyonu Tunahan 'Usta' Türkoğlu oldu - Son Dakika Spor
17:29 Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? - Son Dakika Spor
17:25 Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant'ta antrenman yaptı - Son Dakika Spor
16:59 Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:40:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]