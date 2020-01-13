Goller: Ömer Söyler Dk. 20, Ahmet Temur Dk. 73 (pen) (E.M. Belsinspor), İbrahim Özdin Dk. 35 ve 43 (Özvatan Gençlik)

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Esen makine Belsinspor ile Özvatan Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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