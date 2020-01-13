Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 13. Hafta maçında karşılaştığı en yakın takipçisi Anadolu Yıldızları'nı 3-1 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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