Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi - Son Dakika
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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam xx, Abdulkadir Keğin xx, Onur Arifoğlu xx


Gençlerbirliği: Kamil Ateş xxx, Abdullah Büyükelbaşı xxx, Serhat Pakır xxx, Hacı Mert Cingöz xxx, Fatih Aktaş xxx, Eren Demir xxx, Yunus Emre Mert xx (Dk. 78 Sezai Küçük x), Ahmet Topal xxx (Dk. 90 Enes Atcı x), Burak Polat xxx, Yunus Emre Şahin xxx, Samed Aydın xxx


Erkiletspor: İbrahim Timurcuoğlu x, Yusuf Emre Erdel xx, Muammer Savaş x, Hüseyin Yalçın xx, Murat Taha xx, Sadri Şimşek x, Atila Sönmez x (Dk. 46 Bahadır Sadık Üçel x), Cabbar Demir x (Dk. 46 Şahin Topal x), Yasin *, Eren x (Dk. 39 İbrahim Eren Ateş xx), Halil Coşgun xx


Goller: Samed Aydın Dk. 40, Burak Polat Dk. 55, Yunus Emre Mert Dk. 80 (Gençlerbirliği), Yasin Dk. 70 (Erkiletspor)


Kırmızı Kart: Samed Aydın Dk. 45 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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