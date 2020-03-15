Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi Açıklaması

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 19. hafta maçında Anadomu Yıldızları'nı 3-0 yenen Kayseri Yolspor puanını 40'a çıkardı.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır xxx, Mehmet Kaya xxx, Emre Ünlü xxx
Yolspor: Muhammet Ali Aksoy xxx, Yakup Bülbül xxx, Murat Akbulut xxx, Hamit Doğan xxx, Birhat Yağbasan xxx, Okan Kılıç xxx, Ali Osman Ergüner xxx (Dk. 55 Talha Düzgün x), Yasin Tarım xxx, Mustafa Saylağ xx(Dk. 70 Hüseyin Uyarer x), Samet Uçar xxx, Bahattin Can Ardıç xxx(Dk. 65 Tevikcan Albayrak xx)
Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy x, Furkan Kılıç x (Dk. 58 Muhammed Emre Şahin x), Tevfik Sarıkaya x (Dk. 52 Samet Atsız x), Gökhan Mutlu xx, Ali Yıldız xx, Samet Ünsal Bulut xx, Mustafa Oktay xx, Mesut Göçe x (Dk. 50 Murat Aydın x), Baran Ayar xx, Eray Yazılıtaş xx, Oğuzhan Şimşek xx
Goller: Bahattin Can Ardıç (Dk. 20), Mustafa Saylağ (Dk. 50 ve 70 pen) (Yolspor) - KAYSERİ