Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi - Son Dakika Spor

Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 14. hafta maçında Yavuzspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup edenKocasinan Şimşekspor puanını 36'ya çıkartarak lider Talasgücü'nü takibini sürdürdü.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 14. hafta maçında Yavuzspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup eden Kocasinan Şimşekspor puanını 36'ya çıkartarak lider Talasgücü'nü takibini sürdürdü.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Kadir Çelikbaş xx, Aleyna Nur Karabulut xx


Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Yusuf Aslan xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdullah Enes Ozan xxx, Yasin Eker xxx, Furkan Aslan xxx, Cengizhan Güler xxx, Serhat Uğur xxx, Emircan Yıldırım xxx, Batuhan Bozkurt Bolat xxx


Yavuzspor: Emrecan Ademoğlu x, Yusuf Şahin x, Samet Dirgenalioğlu x, Velican Özkan x,Tolga Taşoluk x, Harun Yılmaz x, Enes Ulutaş x, Mustafa Solak x, Görkem Gök x, Fatih Bağcı x, Gökhan Bıyık x


Goller: Serhat Uğur Dk. 10, 25, 50 ve 85 Furkan Aslan Dk. 17 ve 60, Emircan Yıldırım Dk. 40, Yiğit Yılmaz Dk. 80, Yasin Eker Dk. 72 (K.Sinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Muammer Güler, Rıza Öztürk, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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