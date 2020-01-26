Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi - Son Dakika
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Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14. hafta mücadelesinde OSB Atletikspor'u 6-1 yenerek 14. hafta sonunda 14. galibiyetine imza attı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14. hafta mücadelesinde OSB Atletikspor'u 6-1 yenerek 14. hafta sonunda 14. galibiyetine imza attı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Tolga Selvi xx, Nail Berkant Sarıkaya xx


Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Kaan Haydar Şahin xxx, Hanifi Güray Kepenek xx (Dk. 60 Mustafa Bayram x), Ahmet Karahan xxx, Ali Avcı xxx, Muharrem Sahar *xxx (Dk. 80 Ali Ilık xx), Emre Can Akkaya xx (Dk. 86 Kubilay Kaan Türk xx), Abdulsamet Demirel xxx, Furkan Köylü xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx


OSB Atletikspor: Ali Birol x, Muzaffer Sekmen x, Yusuf Aydoğdu x, Muhammed Yasin Bilir xx, Emre Ateş x, Emre Karakaya x (Dk. 77 Mustafa Gökay Kılıçkaya x), Hüseyin Can Taş x, Mustafa Yeşil x, Ömer Yıldız x, Çağrı Doğan x (Dk. 55 Furkan Batar x), Mehmet Akif Gürkan xx


Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 50, 78 ve 87, Emre Can Akkaya Dk. 85, Uğur Taşpınar Dk. 55 (pen), Ali Ilık Dk. 90 (Talasgücü Belediyespor), Mehmet Akif Gürkan Dk. 4 (OSB Atletikspor)


Kırmızı Kart: Yusuf Aydoğdu Dk. 58 (OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Uğur Taşpınar, Bora Füzesi, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
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