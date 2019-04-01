Son Dakika Haberleri: Kayseri Bocce Erkek Takımı Analigde Yarı Finalde

Kayseri Bocce Erkek Takımı Analigde Yarı Finalde

9 dakika önce

Kırıkkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar ligi Bocce Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri erkek takımı Türkiye Yarı Finallerine adını yazdırdı.

Kayseri Bocce Erkek Takımı Analigde Yarı Finalde, System.String[]
Kırıkkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar ligi Bocce Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri erkek takımı Türkiye Yarı Finallerine adını yazdırdı.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Grup Müsabakaları, 28 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında Kırıkkale Başpınar Spor Kompleksi Bocce antrenman sahasında 9 ilden 72 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda Kayseri erkek takımı 3. olarak ilk kez düzenlenen turnuva da yarı finale yükseldi.

Yarı Final müsabakaları 4 - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayıp adını Yarı Finallere yazdıran Kayseri Bocce Erkek takımı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:33 Kaynak: İHA

Spor
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