Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi hizmette 4 ayı geride bıraktı - Son Dakika
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Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi hizmette 4 ayı geride bıraktı

6 saat önce

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 4 ay önce hizmeti giren mahkemenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi hizmette 4 ayı geride bıraktı, System.String[]

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, 4 ay önce hizmeti giren mahkemenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yavuz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin 2 Eylül 2019'da faaliyete geçtiğini, 7 hukuk ve 8 ceza dairesinden oluştuğunu söyledi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı unvanıyla görev yapan Dursun Büyükbaş'ın aynı zamanda Adalet Komisyonu ve Başkanlar Kurulu Başkanlığı görevlerinin de bulunduğunu ifade eden Yavuz, Bölge Adliye Mahkemesi İtiraz Kurulunun 4 ceza dairesi başkanından oluştuğunu, bu kurulun başkanlığını da Büyükbaş'ın yaptığını anlattı.

Mahkemede bulunan her dairede bir başkan olmak üzere toplam 15 daire başkanı olduğunu belirten Yavuz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde Bölge Bilirkişilik Kurulu kurulduğunu, başkanlığını Mustafa Dağcı'nın yürüttüğünü söyledi.

Faaliyete başladıklarından beri hukuk dairelerine gelen dosya sayısının 1532, çıkan dosya sayısının 1125 ve derdestleri 428 olduğunu belirten Yavuz, "Ceza dairelerinde ise gelen dosya sayısı 4 bin 1, çıkan dosya sayısı 2 bin 631 ve derdestleri 1412'dir. Cumhuriyet Başsavcılığına gelen görüldü dosya sayısı 2 bin 240, temyize götürülen dosya sayısı 53 ve itiraz edilen dosya sayısı da 51." diye konuştu.

Yavuz, Bölge Adliye Mahkemesi hizmet binası zemin katında Kayseri ilk derece adli yargı mahkemesine bağlı icra dairelerinin hizmet verdiğini, birinci katında ise icra ceza-hukuk mahkemelerinin aktif şekilde bulunduğunu sözlerine ekledi.

İlyas Yavuz, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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