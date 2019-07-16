Kayseri Bölgesi klasman hakemleri belli oldu.
1 saat önce
Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:06 Kaynak: İHA
, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında Kayseri
Bölgesi'nden toplam 16 isim yer aldı. Açıklanan klasman listesinde yer alan Kayseri Bölgesi hakemleri ve klasmanları şu şekilde:
ÜST KLASMAN
ABDULKADİR BİTİGEN
ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM
MUSTAFA SAVRANLAR
KLASMAN HAKEM LİSTESİ
ALİM KANDEMİR
NECATİ SELÇUK ŞAHİN
KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ
AHMET ULU
ALİ ETLİKCİ
HACI MEHMET EKMEKYERMEZ
HALİT KARACABAY
HÜSEYİN OTYAKMAZ
LEVENT YEŞİLYURT
OSMAN BARUK
RECEP GÜNEŞ
SUHA ADIYAMAN
BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ
BURAK ALTINEL
CEM ERAY EŞMEKAYA
RAMAZAN HAYMANA - KAYSERİ
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