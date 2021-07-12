Kayseri Bölgesi klasman hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Kayseri Bölgesi'nden Süper Lig kategorisinde FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri'den Süper Lig Hakemi, Süper Lig Yardımcı Hakemi, Klasman Hakemleri, Klasman Yardımcı Hakemleri, Bölgesel Hakem ve Bölgesel Yardımcı Hakemleri görev yapacak. A Klasman Hakem ve Kadın Bölgesel Hakem kadrosunda Kayseri'den hakem yer almadı. Kayseri Bölgesi'nden toplam 22 hakem, listede kendisine yer buldu. Açıklanan klasman listesinde yer alan Kayseri Bölgesi hakemleri ve klasmanları şunlar:

Süper Lig Hakemi: Abdulkadir Bitigen

Süper Lig Yardımcı Hakemi: Mustafa Savranlar

B Klasman Hakemleri: Alim Kandemir, Necati Selçuk Şahin

B Klasman Yardımcı Hakemleri: Furkan Ulu, Levent Yeşilyurt, Osman Baruk, Recep Güneş

C Klasman Hakemi: Ramazan Haymana

C Klasman Yardımcı Hakemleri: Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Hüseyin Otyakmaz, Suha Adıyaman

Bölgesel Hakemleri: Burak Altınel, Cem Eray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç

Bölgesel Yardımcı Hakemleri: Erkan Kırçıl, İbrahim Çolak, Turan Çelik, Mustafa Soner Yüce, Serkan Yıldırım - KAYSERİ