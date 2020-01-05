Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi B Grubu

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi ilk hafta maçları oynandı. Ligin favorisi Hasketbol GSK Büyük Erkekler Liginde farklı başladı.



Sezonun ilk maçında Talas Genclik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyerek sahadan 114-69 galip ayrıldı ve sezona güzel bir başlangıç yaptı.. Hasketbol Genclik ve Spor Kulübünde Hasan Aksoyak 28 sayı 6 ribaunt 14 asist, Atilla Bozdağ 9 sayı 9 ribaunt 4 asist, Veysel Topuz 16 sayı 10 ribaunt, Erdem Söğütlü 13 sayı 4 asist 3 top çalma, Eren Cenrgiz 18 sayı 10 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadılar.. Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü bu maçın ardından 10 Ocak Cuma günü saat 18.00 de Talas Spor Salonunda Sağlık Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. - KAYSERİ