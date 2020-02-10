Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Yaklaşık 2 aydır devam eden Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde oynanan yarı final maçları sonucunda Rakibi İstem Koleji 86-62 yenen Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü ve rakibi Sahabiye sporu 84-67 yenen Volkan Aksoy Spor Kulübü finale adlarını yazdırdılar.



Final maçı 12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 20.30 da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Spor Salonu'nda oynanacak. Finalde kazanan takım Kayseri'yi erkekler bölgesel basketbol liginde temsil etmeye hak kazanacak. Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Antrenörü Hasan Aksoyak final maçı için yaptığı değerlendirmede " Çok zor ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Hak eden tarafın kazanacağı centilmence bir mücadele olmasını istiyor rakibimize başarılar diliyorum.. Sonuçta kazanan takım ilimizi en iyi şekilde gururla temsil edecek. Tüm basketbol severleri tribüne bekliyoruz." dedi



Ayrıca oynanan yarı final maçında Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı oyuncusu Mükremin Karakaya'nın burnu 5 yerden kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sporcu yapılan müdahale sonucunda burnu alçıya alınarak taburcu edildi. - KAYSERİ