Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi - Son Dakika Spor

Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi

6 saat önce

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol fikstürü çekildi.

Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi, System.String[]

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol fikstürü çekildi. Bu sezon iki ayrı grupta 13 takımın mücadele edeceği ligde şampiyon olan takım Kayseri'yi Bölgesel Basketbol Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.


Bu sezon iki ayrı grupta 13 takımın katılım sağladığı Kayseri Büyük Erkekler Basketbol fikstürü çekildi. Büyük Erkekler Basketbol Ligi 21 Aralık 2019 tarihinde başlayacak. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan toplantı ve kura çekimi sonucunda fikstür belirlendi. Kura çekimine toplam 13 takım temsilcisi katıldı. Kura çekimi sonucunda A grubu 7 takımdan, B grubu 6 takımdan oluştu. Şampiyonluğun en güçlü adayı Hasketbol Gençlik ve Spor Kuübü B grubunda yer aldı. Grup maçları tamamlandıktan sonra gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Şubat ayı başındaki yarı final maçlarında karşılaşacaklar. Şampiyon olan takım ise Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak. - KAYSERİ

basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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