Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki asfalt çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Argıncık Mahallesi'nde hal kompleksine giden yolda yapılan asfalt çalışmalarını denetleyerek, bölge sakinleri ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri'ye yakışır hizmet sunmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Bu çalışmalarla yolun standardını yükselttiklerini anlatan Büyükkılıç, "Argıncık bölgesindeyiz. Hal bölgemize giden ana arterimizi köprüden mezarlığa kadar olan kısmının gerek altyapısını gerekse asfaltlarını yenilemek suretiyle Kayserimize yakışır standartlar içerisinde yollarımızı yeniliyoruz. Her şeyden önce Fen İşleri Birimimize teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.