Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi

02.02.2021 06:09
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üssü Sarıoğlan ilçemiz olan 4,6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Olumsuz bir durumda 153'ten bize ulaşabilirsiniz. Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun."

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu

Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Sinan Karaerik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki öğretmenevinde kaldığını, deprem anında uyuduğunu ve sarsıntıyla kalktığını söyledi.

Binada kalanların panikle dışarı çıktığını belirten Karaerik, "Öyle sallandı ki böyle bir şey görmedim. Yatakta gittik gittik, geldik." dedi.

Metin Aka da deprem anında uyanık olduğunu ve televizyon izlediğini dile getirdi.

Sarsıntının şiddetiyle sokağa çıktığını ifade eden Aka, "Çok şiddetli deprem oldu. O anda avizeye baktım, lamba sallanıyordu. Uzanmış olduğum kanepe de sallanmaya başladı, panik halinde dışarı çıktım. Komşularımızın hepsinin lambası yanıyordu. Gece şartlarında evlerimizi inceledik, bir hasar yok. Allah beterinden esirgesin." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan peş peşe Boğaziçi tweetleri: Sorumluluğumu yerine getireceğim Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Özel ekip bu üç ihtimalin peşinde Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği pozu sosyal medyayı salladı Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek
İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor İngiltere'den gelen koronavirüs daha bulaşıcı yeni türünün ABD'de hızla yayılacağı öngörülüyor         
00:51
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor         
00:15
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakalardaki düşüşe göre esnaflarımıza getirilen kısıtlamaları gevşeteceğiz         
20:20
Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor Tarla kenarında infaz edilen 4 gençle ilgili yeni detaylar! Cinayetler giderek korkunçlaşıyor         
18:17
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu Aslı Bekiroğlu, arkadaşının eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 06:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei