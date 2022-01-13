Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" kapsamında Hacılar ilçesinde 300 öğrenciyle bir araya geldi.

Büyükkılıç, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Baki-Ayşe Simitçi Anadolu Lisesi ve Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle söyleşi etkinliğinde buluştu.

Büyükkılıç, kentte eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması için gayretlerinin süreceğini belirterek, "Sizler donanımlı, eğitimli, değerlerine bağlı, günün koşullarına uyarlanmış, yabancı dil öğrenmeye çalışan gençler olduğunuz zaman siz kazanırsınız, aileniz kazanır, ülkemiz kazanır ve insanlık kazanır. Normalleşme sürecinin devam etmesini istiyorsak aşılarımızı ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrencilere Yukatel Kayserispor'un atkısını ve 3 okulun takımına futbol, voleybol ve basketbol topu hediye eden Büyükkılıç, öğrencilere teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleme, 250 binden fazla şehit verilen Çanakkale'ye gitme ve ihtiyaç sahibi olanlara Erciyes Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu sözü verdi.