Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, karne dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, karne dağıtım törenine katıldı

03.07.2022 16:49
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, karne dağıtım törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki karne dağıtım törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki karne dağıtım törenine katıldı.

Büyükkılıç, törende yaptığı açıklamada, hizmet etmeyi ibadet bildiklerini bildirdi.

Hayırsever Özderici ailesini bir kez daha hayırla andıklarını belirten Büyükkılıç, "Merhametimizi esirgemeyeceğiz, şefkatimizi esirgemeyeceğiz. Bu yavrularımızı bağrımıza basacağız. Sizler bizim dua kaynağımızsınız, bereketimizsiniz, yüz akımısınız. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, daha sonra 222 öğrenciye karne dağıttı, onlarla sohbet etti.

YORUMLAR
500
Kardeş Şehir Misrata, Kayseri'den memnun ayrıldı Kardeş Şehir Misrata, Kayseri'den memnun ayrıldı Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin TL'lik destek Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine 350 bin TL'lik destek
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, karne dağıtım törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 16:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, karne dağıtım törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement