Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 2 vatandaşı aşı olmaya ikna etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aşı olmakta tedirginlik yaşayan iki vatandaşı ikna edip, aşı olmalarını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki Leylüfer-Osman Hızal Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada aşı olmakta tedirginlik yaşayan iki kişiyle karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşları ikna edip, aşı olmalarını sağladı.

Toplumsal bağışıklığın kazanılması amacıyla ilçe halkını aşı olmaya davet eden Başkan Büyükkılıç'a ilçe ziyaretinde İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek eşlik etti.

Pınarbaşı'daki sel

Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile selden etkilenen Pınarbaşı ilçesine bağlı Olukkaya Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmaları hem yerinde görmek hem de ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ilçeye ziyarete geldiklerini ifade eden Büyükkılıç, selden etkilenen vatandaşların sıkıntılarını, taleplerini giderme yönünde gayret göstereceklerini söyledi.

Günaydın da selden zarar gören ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sıkıntıların bir an önce giderileceğini belirtti.

Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, çocuklara da Kayserispor forması ve futbol topu hediye etti.