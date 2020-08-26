Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güneş ve beraberindeki ilçe ziraat odası başkanları ziyarette, tarım ve hayvancılığa sağladığı katkıdan dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ziyarette, bazı ilçe ziraat odalarında traktör eksikliği bulunduğunu öğrenen Büyükkılıç, genel sekreter yardımcısına 5 traktör alınarak çiftçinin hizmetine sunulması talimatını verdi.

Büyükkılıç, Kayseri'de tarım ve hayvancılığın çok daha iyi noktalara gelmesine özel önem verdiklerini belirtti.

Üreten her kesimin oldukça önemli olduğunu hep beraber gördüklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Vatandaş olarak, yerel yönetimler olarak, üreticiler olarak üzerimize ne düşüyorsa onları yaparız. Tabi Kırsal Daire Başkanlığımız sizinle iç içe, sizleri kırmadan, dökmeden gönlünüzde yer edinerek 16 ilçemizi bağrımıza basarak hepsine yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar da epeyce mesafe alındı yeter mi? Bence yetmez. Ürün çeşitliliğini artırmak lazım, ürün verimliliğini artırmak lazım. Daha iyisini de hep beraber üreterek sağlayacağımızın farkında olmamız lazım."

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir de kentte ekili ve dikili alanların fazlalaştığını, belediyelerin vermiş olduğu ekipmanları da çiftçilere kullandırdıklarını ifade etti.