Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Orhan Canbulatel ile bir süre görüşen Büyükkılıç, ajans çalışanlarıyla da sohbet etti.

AA'nın ekibiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Uyumlu bir ekip var. Gurur kaynağımızsınız, Kayserimizin, bölgemizin yüz akısınız." dedi.

Büyükkılıç, AA'nın büyük bir sorumluluk üstlenerek Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da başarılı haberlere imza attığını ifade ederek, başarılar diledi.

Bölge Müdürü Canbulatel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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