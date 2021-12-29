Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşamda Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerine oy verdi.

Büyükkılıç, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinde emek olduğunu belirtti.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Objektif bir şekilde güvenilir, ülkemizin gururu olan Anadolu Ajansımızı, yapmış olduğu bu çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Üç kategoride hangisini seçeceğimizi şaşırdığımız fotoğraflar ortaya koymuşlar. Gönlümüzden geçen duygularımızın adeta ayaklandığı 3 fotoğrafı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben seçtim. Önemli olan seçtiklerimizin birinci olması değil bence içeriği ve anlamı. Ben kendi duygularımla çok anlamlı bulduğum fotoğrafları seçtim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."