Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Büyükkılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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