Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "Koramaz Vadisi" açıklaması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'ndeki çalışmalarla ilgili "Tarihi ve kültürel mirasımızın daha kalıcı ve anlamlı olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Koramaz Vadisi'ne özel önem verdiklerini belirtti.

Bilim insanlarının bölgedeki çalışmalarını destek verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, aynı zamanda 2013 yılında başlayan yer altı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik çalışmaların devam etmesine de katkı sağladıklarının altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel mirasımızın daha kalıcı ve anlamlı olmasını sağlayacağız. 2013 yılında başlayan proje de yerleşimlerin altında bulunan kaya kiliseleri, yer altı yapıları ve yer altı şehirleri ölçüldü ve belgelendi. Hatta Büyükşehir Belediyesine rapor olarak sunan Obruk Mağara Araştırma ekibinin 5'inci kez hazırladığı raporda Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar'ı içine alan Koramaz Vadisi anlatıldı. Bu çalışmalar ve eserler geleceğimiz açısından geçmişten gelen rehberimiz. Bunu bilerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hem şehrimizden hem de şehir dışındaki üniversitelerimizden gönüllü hocalar ve öğrencilerin desteği ile vadinin zenginlikleri ortaya çıkarılıyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında, içerisindeki biyoçeşitlilik, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Koramaz Vadisi ilgi odağı haline geldi."