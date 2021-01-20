Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan mezar yeri açıklaması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan mezar yeri açıklaması

20.01.2021 16:35
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan mezar yeri açıklaması, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mezarlıklarla ilgili spekülatif açıklamalar yaparak kamuoyunun zihnini bulandırmanın doğru ve anlamlı olmadığını belirterek, "Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu mezarlık ve defin...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mezarlıklarla ilgili spekülatif açıklamalar yaparak kamuoyunun zihnini bulandırmanın doğru ve anlamlı olmadığını belirterek, "Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu mezarlık ve defin hizmetleri konusundaki çalışmalar her zaman takdire şayan olmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, salgının yoğun yaşandığı dönemlerde dahi mezarlıklarla ilgili herhangi bir olumsuzluğun gündeme gelmediğini, cenaze hizmetleri konusunda son günlerde gündeme getirilen bazı iddiaları doğru bulmadığını belirtti.

Defin hizmetleri ve cenaze levazımatı konusunda bir kuruş ücret alınmadığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ayrıca defin edilmek üzere zuhur eden cenazeler sonrasında merkezde 200 TL'den başlayan değişik fiyatlar söz konusu, çevre ilçelerimizde de mezarlık ihtiyacı olduğunda bedava mezarlıklar da söz konusu. Ama 'daha sonraki süreçte kullanacağım' mantığı içerisinde önceden mezar almaya çalışan ve ihtiyacı böylece zorlayıp, gereksiz, bir bakıma beklemeyi sağlayan mantık içerisindeki yaklaşımlara da fazla fırsat vermemek amacıyla ister istemez meclis kararıyla bir fiyat konulmaktadır. Bu bölgesine, yerine göre değişik fiyatlar içeriyor, ekstrem bir mantık ile az sayıdaki belirli yerlerdeki rakamları ön plana çıkartarak, insanların zihinlerini bulandırmanın manası yok. Bedava deyince 'bana 10 tane mezar ayır' diyor, 10 ona 20 ona her yer mezarlık olur, içinde definin olmadığı boş mezarlıklar silsilesi oluşur, bunları da önlemek bizim görevimiz. İhtiyaç olduğu zaman mezarlık yok denilmedi, denmez de."

Büyükkılıç, kişiler arası mezar yeri devrine izin vermediklerini ve değişik nedenlerle mezar yerini satmak isteyenlerden mezar yerlerini belediyenin satın aldığını anlattı.

4 bin mezar yerinin hazır olduğunu ve 3 ayrı mezarlıkta yeni mezar yerlerinin yapılmasına yönelik yoğun bir çalışmanın sürdürüldüğünü belirten Büyükkılıç, "Keşke daha ciddi, daha tutarlı, şehrimizi ilgilendiren konularla gündeme gelse bu açıklamaları yapan dostlarımız. Ölüsüne saygı duymayanın dirisine saygı duymasını bekleyemeyiz. Allah'a şükür hizmetlerimiz ile ilgili aksaklık, istismar, engel teşkil edecek davranış olamaz, olmamıştır. Gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu mezarlık ve defin hizmetleri konusundaki çalışmalar her zaman takdire şayan olmuştur." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan mezar yeri açıklaması - Son Dakika


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