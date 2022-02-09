Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Okçuluk Milli Takımı'na ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren milli takımın kampını ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "2022 Salon Avrupa Şampiyonası için Kayseri'de kampta bulunan milli takımımızı bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç ziyaret etmiş, sporcularımıza ve teknik heyetimize başarılar dilemiştir." denildi.

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 14-19 Şubat'ta Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenecek.